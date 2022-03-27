لو كارت شحن الكهرباء بيخلص بسرعة.. تعمل إيه عشان تحافظ عليه أطول وقت ممكن؟

في كثير من الأحيان، يتفاجأ المواطنون بنفاذ قيمة شحن كارت عداد الكهرباء الخاص بهم في وقت قصير، ومدة زمنية قليلة، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى شركة الكهرباء لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ في العداد أم لا، وعندما تخبرهم الشركة بأنه لم يكن هناك أي من الأخطاء، يبدأون في البحث عن طرق مختلفة تجعلهم يحافظون على كارت شحن العداد لأطول فترة ممكنة.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير طرق الحفاظ على كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفق نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

كيف تحافظ على كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أطول فترة ممكنة؟

- إنزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن عند الانتهاء، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء دون جهاز يجعله يستهلك طاقة كهربائية.

- يفضل تشغيل السخان الكهربائي قبل الاحتياج للمياة الساخنة بنحو نصف ساعة لأن تشغيلة بصفة مستمرة يجعله يستهلك مزيد من الكهرباء.

- يجب إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن، كما يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين، كما يجب تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر، وبعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

- فصل التغذية الكهربائية «التليفزيون والريسيفر» من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

- تجنب وضع الطعام ساخن في الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف «سواء بارد أو ساخن».

- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

- إطفاء إضاءة الغرف عند الخروج.

- استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات إن أمكن.