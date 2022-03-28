المصريون يحجزون برامج عمرة رمضان بالكامل.. والرحلات تبدأ السبت

قال فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المواطنين المصريين حجزوا كل رحلات عمرة شهر رمضان، والتي تبلغ عدد تأشيراتها نحو 20 ألف تأشيرة، مؤكدًا أنّ رحلات عمرة شهر رمضان ستنطلق بداية من يوم السبت المقبل، والذي يوافق غرة الشهر الكريم.

وأضاف غازي، لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام والتي يبلغ عددها الإجمالي نحو 1381 شركة اتجهت لتنظيم برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنّ سعر برنامج العمرة المستوى الاقتصادي الذي تبلغ مدته شهرا يتراوح سعره ما بين 45 ألفًا إلى 52 ألف جنيه.

وأوضح أنّ سعر برنامج العمرة الاقتصادية الذي تبلغ مدته 10 أيام ويتم تنظيمه بداية شهر الصوم يبدأ سعره من 35 ألف جنيه، مشددا على أنّ قلة عدد تأشيرات العمرة المتاحة خلال رمضان، كانت أهم الأسباب التي أوصلت أسعار برامج العمرة لتلك المبالغ.

10 شوال آخر موعد لعودة معتمري رمضان من السعودية

وأوضح غازي أنّ آخر موعد لعودة معتمري شهر رمضان من المملكة العربية السعودية بعد اداء المناسك سيكون يوم 10 شوال المقبل، لافتا إلى أن الوكلاء السعوديين نبهوا على شركات السياحة المصرية لعدم تجاوز المعتمرين المصريين مدة برنامج العمرة المحدد لهم وعدم تخلفهم بالمملكة العربية السعودية بعد انتهاء البرنامج.

وتابع بأنّ أي تخلف للمعتمرين المصريين في السعودية ولو ليوم واحد عن مواعيد العودة المقررة لهم سيعرض شركات السياحة المنظمة للبرامج لدفع جزاءات مالية كبيرة، فضلا عن عقوبات أخرى تصل لإيقافها عن تنظيم الرحلات لفترة معينة.

السيدات أقل من 45 سنة لن يسمح لهم بالسفر للعمرة دون محرم

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن المملكة العربية السعودية أعادت العمل بشرط المحرم للسماح بالسفر للعمرة بالنسبة للسيدات التي يقل أعمارهن عن 45 سنة، موضحًا أنه لن يسمح حاليا للسيدات المصريات دون 45 سنة بالسفر لأداء مناسك العمرة من دون وجود محرم شرعي معهن.