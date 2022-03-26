اتحاد المصريين في السعودية: 150 ألف جنيه لـ عمرة رمضان رقم يخوف

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا بالسماح لأي سيدة بداية من سن 18 عاما لأداء مناسك العمرة والحج دون اشتراط وجود محرم، مشيرًا إلى أن المصريين حجزوا 90% من حصة رحلات عمرة رمضان حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: «يشترط أن تكون السيدة التي ترغب في أداء العمرة بداية من 18 عاما، ضمن أحد الأفواج، ويجب أن يحصل المعتمرون على الباركود التنظيمي الصادر من وزارة السياحة والآثار المصرية حتى تسمح المملكة بدخول المملكة».

أسعار العمرة: أرقام تخوف

وشدد نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، على أن سعر عمرة شهر رمضان من 33 ألف جنيه، إلى 150 ألف جنيه «رقم يخوف شوية»، نتيجة لإلغاء الحجز المؤسسي، وأصبح الطيران يتجه إلى أماكن كثيرة.

وأكد أن نصيب مصر من عمرة رمضان 20 ألف معتمر فقط؛ لأننا مرتبطون بوزارة الحج والعمرة السعودية، ولنا أفضلية خاصة عند المملكة العربية السعودية، موضحًا أن هناك تأشيرات عمرة موجودة بكثرة في محافظات مصر، لكن القاهرة الكبرى والإسكندرية انتهت التأشيرات فيها.

التأمين الطبي على المعتمرين

وأوضح أن المعتمر يجب أن يكون مؤمن عليه طبيا، ولديه تأمين على الحياة من مكتب السياحة الذي سيسافر إلى المملكة من خلاله، مضيفًا: «من ضمن المبلغ المدفوع يجب أن تكون هناك بوليصة تأمين طبي حتى يعالج إذا تعرض لأي ظرف صحي».