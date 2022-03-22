شركات السياحة تبحث عن حلول لعدم رفع أسعار برامج عمرة شهر رمضان

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات تعكف حاليا على إعادة تسعير برامج العمرة خلال شهر رمضان بعد زيادة أسعار صرف الدولار والريال السعودي في مقابل الجنيه المصري، لافتا إلى أن الشركات تبحث حاليا عن حلول لعدم رفع أسعار البرامج عن الأسعار التي تم إعلانها خلال الأيام الماضية والتي يتراوح أسعارها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، وذلك حتى لا يتم تحميل المعتمر المصري أعباء مالية إضافية بعد تلك الزيادات.

إمكانية الاستغناء عن بعض مكونات برنامج العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن كل مكونات برنامج العمرة عدا تذاكر الطيران ورسوم البوابة المصرية للعمرة، تدفع بالريال السعودى، وتابع «شركات السياحة تدفع ثمن إقامة المعتمرين بفنادق مكة والمدينة، إضافة إلى أسعار التأشيرة والتنقلات الداخلية والمزارات بالريال السعودي وهو ما يؤدي بالطبع لرفع أسعاربرامج العمرة»، مشيرا إلى أن الشركات ستبحث إمكانية الاستغناء عن بعض الخدمات حتى لا تضطر إلى رفع سعر البرنامج خلال رمضان.

ومن جهته، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة السابق، إنه من المحتمل أن تلجأ أيضا شركات الطيران لرفع أسعار تذاكر العمرة خلال رمضان نظرا لارتباط تلك الأسعار بسعر صرف العملات الأجنبية، موضحا أنه حال ارتفعت أسعار برامج العمرة عن الأسعار التي تم إعلانها مؤخرا فقد تلجأ أعداد غير قليلة من الذين حجزوا برامجهم عن التراجع عن السفر لعدم قدرتهم على تحمل تلك الزيادة.

البرامج التي ستنطلق أسعارها خلال أيام لن ترفع قيمتها

وأضاف لـ«الوطن» أن زيادة أسعار الصرف لن يؤثر على أسعار البرامج التى ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، حيث إن تلك البرامج قد تم دفع قيمتها قبل زيادة سعر الصرف، لافتا إلى أن الرحلات التي ستنطلق منتصف الأسبوع المقبل ستكون أول الرحلات التي قد ترتفع أسعارها تأثرا بزيادة أسعار الصرف.