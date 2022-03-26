شركات السياحة: المصريون حجزوا 90% من حصة رحلات عمرة رمضان حتى الآن

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المواطنين المصريين حجزوا حتى الآن نحو 90% من حصة تأشيرات العمرة المخصصة لشركات السياحة خلال شهر رمضان والمقدرة بنحو 20 ألف تأشيرة.

وأشار إلى أن غالبية الشركات اعتذرت لبعض العملاء عن عدم قدرتها على توفير رحلات لهم نظرا لأنه تم حجز كامل التأشيرات المخصصة لها خلال رمضان والتي تبلغ نحو 15 تأشيرة عمرة لكل شركة، موضحا أن الشركات طالبت بزيادة عدد تأشيرات العمرة خلال شهر الصوم إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبها من قبل وزارة السياحة والآثار.

تنظيم البرامج الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة اختارت تنظيم البرامج الاقتصادية خلال رمضان نظرا لأن أسعارها تناسب الغالبية العظمى من المسافرين لأداء العمرة خلال شهر الصوم.

وتابع: «العديد من الشركات التي أعلنت عن تنظيم برامج فئة 4 نجوم تراجعت عن تنظيم تلك البرامج بعد الزيادات التي حدثت خلال الأيام الماضية وفضلت تنظيم البرامج الاقتصادية وذلك حتى لا ترفع الأسعار على عملائها».

أسعار برامج عمرة رمضان «متفاوتة»

وأشار إلى أن بعض شركات السياحة ستنظم خلال شهر رمضان برامج تصل مدتها لشهر كامل، فيما ستنظم غالبية الشركات برامج تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 15 يوما، لافتا إلى أن أسعار البرامج خلال رمضان ستكون متفاوتة بحيث ستبدأ البرامج الاقتصادية من 33 ألف جنيه، فيما قد تصل أسعار بعض برامج فئة الـ 5 نجوم إلى 150 ألف جنيه.

وكان باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شركات السياحة تبحث عن حلول لعدم رفع أسعار برامج عمرة رمضان عن الأسعار التي تم إعلانها خلال الأيام الماضية، وذلك حتى لا يتم تحميل المعتمر المصري أعباء مالية إضافية بعد تلك الزيادات.