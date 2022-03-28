عاجل.. المكسيك تعلن مقتل 19 شخصا وإصابة آخرين في حادث غامض

أعلنت السلطات المكسيكية، مقتل 19 شخصًا جراء إطلاق نار في وسط المكسيك، موضحة أنّ الحادث نتج عن هجوم لإحدى العصابات الإجرامية على تجمع في بلدة لاي تيناخاس في ولاية ميتشواكان، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، منذ قليل.

وأعلن مكتب المدعي العام بالجمهورية، أنه عُثر على 19 جثة لـ16 رجلا و3 سيدات، تظهر عليهم جميعا آثار الرصاص، مشيرة إلى أن الدافع وراء تلك العملية ما زال مجهولا، إلا أن تلك المنطقة تعد مخبئا للعديد من العصابات الإجرامية.

وبحسب شبكة «bbc»، أكد شهود العيان أنّ المسلحين فتحوا النار عشوائيًا على الناس في الشارع، ثم فروا في سيارات مختلفة، تاركين الكثير من الإصابات الأخرى.