المدعي العام الروسي: نرفض انسحاب الشركات الأجنبية من التزاماتها بشكل أحادي

أعلن المدعي العام الروسي، إيجور جراسنوف، رفض بلاده لقبول قرارات انسحاب الشركات الأجنبية من التزاماتها بشكل أحادي الجانب، وفقا لما نشرته قناة العربية، في خبر عاجل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق، عن اتخاذه عدة إجراءات جديدة لزيادة العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيعلن قطع العلاقات التجارية بين البلدين، وفقا لموقع «سكاي نيوز» عربية.

وشنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن ذلك جاء رغبة في حماية حدودها القومية، والقضاء على من أسمتهم بالنازيين الجدد.