استيراد 55 قطارا مكيفا من فرنسا لدعم الخط الأول لمترو الأنفاق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيف الهواء للخط الأول للمترو، بقيمة 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة.

وقام بتوقيع العقد كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

مدة القرض

وتنفذ شركة «ألستوم» الفرنسية، المشروع، إذ يبلغ مدة القرض 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح و 25 أخرى فترة سداد وبنسبة فائدة 0.0092%، كما يبلغ إجمالي قيمة مساهمة الحكومة المصرية في تمويل الصفقة مليارًا و183 مليون جنيه، ونسبة المكون المحلي في التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع «سيماف».

وأكد وزير النقل، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذا التوقيع يأتي في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخط الأول وتوريد كل ما هو جديد؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، خاصة مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على ‏سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى، ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمستخدمي المترو واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب ولخفض تكاليف الصيانة والتشغيل.

الوصول إلى زمن التقاطر دقيقتين ونصف

وأضاف «الوزير»، أن هذه القطارات ستساهم في إحداث نقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة، حيث سيتم الوصول إلى زمن التقاطر دقيقتين ونصف مع سهولة التشغيل الأوتوماتيكى للخط وانتظام حركة السير والتتابع على الخط، مشيرًا إلى أن القطارات الجديدة كلها مكيفة الهواء، وذلك لتوفير المناخ المناسب لراحة الركاب، خاصة وأن الخط الأول لمترو الانفاق هو أول خط بدأ إنشاؤه عام 1983، وتم تشغيله في عام 1987 حيث يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو القاهرة بالكامل.