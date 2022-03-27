وزير النقل يحذر من التدخين بالقطارات: «لو عليّ أغرم الراكب 100 جنيه»

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن غرامة التدخين في القطارات 50 جنيهًا، وسيجرى تغليظها، موضحًا: «واحد ييجي يقولي طب ليه بتغلظها؟! أقوله طب وأنت ليه بتشرب سيجارة؟! لو عليّ أغرم كل اللي بيشرب سيجارة 100 جنيه، واللي يتهرب من التذكرة يدفع 100 جنيه».

وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية: «كنت أراجع قطارًا بعد التحسين، حيث يقطع مسافة قدرها 96 كم من قليوب، وللأسف حصّل 6 آلاف جنيه، رغم أنه يتكون من 8 عربات، بما يقدر بحوالي 700 راكب، أي أن الراكب لو دفع 5 جنيهات، لحصلنا 3500 جنيه في العربة الواحدة .. طب فين الباقي؟!».

الوزير يحذر من التدخين بالقطارات: الركاب ممكن يتحرقوا

وشدد وزير النقل على أن الدولة المصرية مستمرة في إجراءات الحوكمة وضبط التذكرة، معربًا عن تمنيه بأن يقلع بعض الركاب عن العادات السيئة مثل تخريب عربات القطارات والتدخين: «نتمنى من غير إجبار ولا نفض عقوبات أو غرامات إن الناس تساعدهم، لأن القطارات ملكهم، ولما يحصل حادث الركاب ممكن يتحرقوا».

الوزير عن رشق القطارات بالحجارة: ربنا يهديهم

وحول ظاهرة رشق القطارات بالحجر، قال: «عملنا توعية وإعلانات وأفلام فيديو جميلة، ساعدنا فيها بعض الإعلاميين، وسنعمل في الجامعات والمدارس.. نعمل إيه أكتر من كده؟! هل هنجري جنب القطر، ولا نحط كاميرات في القطار عشان تجيب وجه الولد أو الحتة اللي اترمت فيها؟! دي حاجات هتكلفنا كتير! ده كلام؟! العياط شهدت حادثا، ليه كده؟! وعوا ولادكم وربنا يهديهم ويعيننا ونوقف كل الظواهر دي».