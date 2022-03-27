وزير النقل: 12 مليار دولار تكلفة شبكة القطارات الكهربائية السريعة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدول العربية لديها قطار كهربائي سريع منذ عام 2016، وخلال الشهور المقبلة سيدخل القطار السريع حيز الخدمة في مصر، متابعا: «لما بيجيوا يكلموني وزراء النقل حبايبي يقوليلي عندنا مونوريل 17 كيلو، أقولهم أنا عندي 100 كيلو، ويقوليلي أنا عندي قطر سريع طوله 100 كليو، أقوله لأ ده أنا عندي 2000 كيلو»، موضحا أنه يتأكد من كل خطوة يسير بها القطار للتأكد من التقاء المحطة مع محطات أخرى لقطارات أخرى بدقة، مشيرا إلى أن الدولة نفذت الجسور الخاصة بالقطارات.

سرعات القطار المختلفة

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن سرعة القطار الكهربائي السريع لا تقل عن 250 كيلو/ ساعة، موضحا أنه يجرى اختيار مسار مضبوط للقطار، وستعمل المحطات خلال الأسابيع المقبلة، إذ تعمل الشركات على طول 2000 كيلو.

وتابع: «شبكة القطار تضم القطار السريع الذي سيقف في المحافظات، أما القطار الإقليمي يسير بسرعة 160 كليو ويقف في كل المراكز بالصعيد، ولكن قطار البضاعة يسير بسرعة 120 كيلو لنقل البضائع».

تكلفة شبكة القطارات الثلاثة

وأوضح وزير النقل، أن شبكة القطارات الثلاثة الكهربائية السريعة، تتكلف 12 مليار دولار، موضحا أن خط قطارات الصعيد طويل جدا، متابعا: «الشركة مش لاقية معدات من كتر ما إحنا شغالين وبندور على قطع غيار، وبقى في مصريين بيصنعوا قطع غيار جيدة، الحمدلله مقضية وماشية كويس».