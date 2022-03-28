تعاون مصري فرنسي لتصنيع وتوريد وحدات متحركة لمشروع الخط السادس للمترو

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية .

وقام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور/عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية السيد/أندرو ديليون، الرئيس الإقليمى لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط أسيا، والسيد/ رامى صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة "ألستوم مصر" لمشروعات النقل.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الانفاق، أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، والذي ينفذ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، وأن وزارة النقل وضعت خطة لتنفيذ الخط السادس في مسار مواز للخط الأول "العمود الفقري" ‏لشبكة خطوط مترو الأنفاق لتخفيف الضغط عنه، حيث يبدأ الخط من منطقة الخصوص ‏حتى المعادى الجديدة بطول حوالى 35 كم، وعدد 27 محطة ومخطط أن ينقل الخط حوالى 1.4 مليون راكب يوميا، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، ومع الخط الثالث في محطة باب الشعرية، ومع الخط الرابع في محطة ‏الفسطاط.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المصرية ـ الفرنسية فى شتى المجالات خاصة فى قطاع النقل تأتى فى إطار دعم ‏العلاقات بين البلدين، والتى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر هذه المذكرة في إطار خارطة الطريق المشتركة والتى تم توقيعها في يونيو الماضي بين الجانبين المصري – الفرنسي.

وأضاف أن الغرض من هذه المذكرة هو التكامل بين أنظمة السكك الحديدية، إلى جانب تصنيع وتوريد وضمان وصيانة الوحدات المتحركة بما في ذلك قطع الغيار لمدة 8 سنوات، بالإضافة لقطع غيار العمرة الجسيمة، مع الأخذ في الإعتبار خطة التوطين المحلى لصناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة، ومن اهمها مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع.