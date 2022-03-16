مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بشأن نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع محضر مشترك بشأن التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

صندوق مصر السيادي

ووقّع عن حكومة جمهورية مصر العربية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ويزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

العلاقات المصرية السعودية

وشهد اللقاء التأكيد على أنّ الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

ويأتي الاتفاق تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ورغبتهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.