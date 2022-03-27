القومية للأنفاق تكشف عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي.. تبدأ بـ15 جنيها

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنّ الهيئة تواصل وضع اللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، حيث تعاقدت الوزارة على توريد 22 قطارا، وجرى استلام 18 قطارا، على أن يجرِي توريد الدفعة الأخيرة التي تضمّ 4 قطارات أول أبريل المقبل، كاشفا عن المقترحات المتاحة بشأن أسعار تذاكر القطار الكهربائي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي

وأضاف والي لـ«الوطن»، أنّ أسعار تذاكر القطار الكهربائي التي جرى تحديدها، تتراوح بين 15 حتى 35 جنيها، وجار حاليا تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا دون ركاب، للاطمئنان على جاهزية مسار المشروع ومحطاته، قبل الافتتاح الرسمي أمام الركاب قريبا، مضيفا أنّ المشروع سيقدم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه.

المرحلة الأولى لمشروع القطار الكهربائي

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ هناك شركة فرنسية عالمية ستدير مشروع القطار الكهربائي الخفيف، دون أن تتدخل في تحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي، لافتا إلى أنّ ورشة القطار الكهربائي موجودة في مدينة بدر، وتضم 26 مبنى، وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وتمتد المرحلة الأولى من المشروع، من محطة عدلي منصور، حتى محطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

إجراءات مشددة ضد كورونا

وأشار والي، إلى أنّ تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا، وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم تنفيذها بشكل يومي في جميع مناطق المشروع، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع القطار الكهربائي، تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع على طريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات، تتم بشكل منتظم.