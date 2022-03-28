من هو الفنان عهدي صادق؟.. أدوار صغيرة صنعت بطلا من نوع خاص

لم يكن صاحب أدوار بطولة ولم تتصدر صورته أفيشات الأفلام، لكن كانت أدواره تترك بصمة لدى الجمهور، توفي الفنان عهدي صادق منذ قليل عن عمر ناهز 71 عاماً بعد أزمة صحية ونقله للعناية المركزة، لتلقي العلاج بمركز القاهرة لأمراض الكلى بعد تدهور حالته الصحية.

محطات في حياة الفنان عهدي صادق

- من مواليد عام 1950 وبدأ عهدي صادق حياته الفنية أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، وتميز بأسلوبه الرصين وموهبته المتميزة.

- وصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملًا فنيًا.

- لم يكن من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدي الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة في نفوس الجمهور بأدواره في أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك في «ليالى الحلمية والشهد والدموع ورأفت الهجان وأرابيسك وزيزينيا وبوابة الحلواني» وغيرها.

أهم أعمال عهدي صادق

- شارك «صادق» في عدة أفلام سينمائية، مثل: «المتوحشة 1979، أنياب 1981، الكيف 1985، اليوم السادس 1986، شحاذون ونبلاء 1991» وغيرها، ولمع أيضًا في «ولاد آدم» و«جحا المصرى» و«فارس بلا جواد»، وربما يكون لفت الأنظار إليه بسبب صغر حجم جسمه.

- وكانت آخر أعماله دوره فى مسلسل «الفتوة» حيث جسد شخصية «عم مسعد»، ومسلسل «نقل عام» مع الفنان محمود حميدة.

عهدي صادق يتعرض لوعكة صحية شديدة

ومن المقرر تشييع جثمان عهدي صادق، الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، وكان الفنان عهدي صادق، تعرض لوعكة صحية شديدة، قبل أسبوعين، دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.