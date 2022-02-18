محمود حميدة ودينا يحتفلان بالطفل آدم في كواليس «نقل عام».. فيديو

احتفل النجمان محمود حميدة ودينا بالطفل ادم في ختام تصوير حلقات مسلسل نقل عام والذي يعرض حاليا حصريا عبر قناة «أون إي»..

مسلسل نقل عام يعرض عبر قناة ONE

اجتمع كافة أبطال المسلسل في ختام التصوير منذ ساعات وأحضروا قالبا من الحلوى وقاموا بتقطيعه بحضور كل من محمود حميدة ودينا ومحسن محي الدين وميرهان حسين والمخرج عادل أديب.

وخلال الاحتفال قام المخرج عادل أديب بالاحتفال بالطفل آدم النحاس الذي ذاع صيته خلال الأيام الماضية بعد أن قام الفنان عمرو دياب بنشر فيديو له معه عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» و«تويتر» حينما حضر حفله الأخير وقام بغناء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ».

كان آدم قد شارك في المسلسل وقام بغناء أغنية عمرو دياب «خليك فاكرني» مع الفنان محمد محمود عبد العزيز وحقق انتشارا واسعا.

مسلسل «نقل عام»، كتب السيناريو الخاص به عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، أما عن البطولة للعمل فهي لعدد من كبار الفنانين أبرزهم محمود حميدة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا بالإضافة لكل من ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

قصة مسلسل «نقل عام»

تدور قصة مسلسل نقل عام حول موظف يعمل في هيئة النقل العام ويخرج على المعاش ومتزوج من سيدتين وهما سوسن بدر ودينا ولديه عدد كبير من الأولاد ويدخل فى عدد من الأزمات والمشاكل يظهر معها نتيجة تربيته لأولاده.