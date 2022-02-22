محمود حميدة ورشوان توفيق يحضران عقد قران دنيا عبد العزيز «صور»

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، قبل قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني.

عقد قران دنيا عبدالعزيز

وحضر عدد كبير من الفنانين، عقد قران الفنانة دنيا عبدالعزيز، من بينهم محمود حميدة، وهبة مجدي، ودينا، ودينا فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وسيمون، وفردوس عبدالحميد، ومحسن محيي الدين، وعمرو محمود ياسين، وتامر شلتوت والمخرج محمد عبد العزيز.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة دنيا عبدالعزيز، في الجزء الثاني من مسلسل المداح، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المُقبل 2022.

أبطال مسلسل الحرير المخملي

وعُرض مؤخرًا للفنانة دنيا عبدالعزيز، مسلسل الحرير المخملي، وشاركت في بطولته بجانب الفنان مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.