كشفت سامية جاهين، ابنة الشاعر الراحل صلاح جاهين، عن موعد ومكان جنازة الفنان عهدي صادق، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

موعد جنازة عهدي صادق

وكتبت سامية جاهين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: موعد الجنازة الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين، بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة.

وكان الفنان عهدي صادق، قد تعرض لوعكة صحية شديدة، قبل أسبوعين، دخل على أثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

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ونعت سامية جاهين، الفنان عهدي صادق، بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: «عمو عهدي صادق خلاص ارتاح.. كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية، وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض».

وأضافت: «مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي.. حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط».