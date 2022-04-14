«منصور» يبدع في قراءة القرآن الكريم بصوت ملائكي جذاب.. «نجم من صغره»

عطايا الله لا تنضب على مر العصور، أنعم الله عليه بموهبة جمال الصوت.. بعذوبته يخترق جدار القلب، ليستغله الطفل الذي لم يتجاوز 10 سنوات، في تلاوة القرآن الكريم، بصوت شجي، ورغم صغر سنه لم يكتف بتلاوة القرآن وحفظه، بل اتجه لتقليد كبار المقرئين، خاصة الشيخ ياسر الدوسري.

في عمر لم يتجاوز الـ3 أعوام، اكتشف والده الموهبة الكامنة لدى ابنه «منصور وحيد منصور»، في فن الاستماع والإلقاء، قائلا: «كان عنده 3 سنين وكان بيحب يسمع القرآن ويردد ورا الشيخ من على التلفزيون»، حسب ما رواه والده لـ«الوطن»، ليبدأ بعد ذلك تنمية مهارة نجله في فن الترتيل والإلقاء.

نشأة «منصور» في القراءة والتلاوة

«انا خريج أزهري وعارف أصول القراءة والتجويد عشان كدا كنت بوجه منصور إزاي يسمع ويقرا»، قالها والد منصور لـ«الوطن»، الذي استعان ببعض الشيوخ لتعليمه القراءة والنطق الصحيح للآيات.

اعتماد الطفل على وسائل التواصل والراديو في التعلم

صاحب الـ8 سنوات، أراد أن يطور موهبته بجانب متابعة والده والشيوخ له، لذلك استعان بوسائل التواصل الاجتماعي والراديو للاستماع لآيات القرآن الكريم، والنطق الصحيح لها حتى يثبت في ذهنه أكثر، فضلا عن التحاقه بالأزهر الشريف ليبدأ مسيرته التعليمية بالصف الثالث الابتدائي.

تقليد «منصور» للشيوخ الكبار

لم يكتف «منصور»، بتلاوة القرآن فقط، وانما اتجه لتقليد المقرئين والمرتلين مثل الشيخ المشاري، وياسر الدوسري، والحصري وغيرهم، لكنه يتقن تقليد الشيخ ياسر الدوسري، ومثله الأعلى في التلاوة هو الشيخ مشاري العفاسي، موضحا أنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ ما يقارب العامين، منتهيا من حفظ 4 أجزاء، بجانب دروس التجويد، متمنيا أن يصبح مثل الشيخ مشاري في المستقبل.