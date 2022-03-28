علاج طفل روسي من فيروس مناعي بالغردقة.. ووالدته: مستشفيات بلادي لم تستطع تشخيصه

أعربت سائحة روسية تدعى «تانيا» عن سعادتها وتقديرها للمسؤولين عن أحد المستشفيات بالغردقة، والطبيبة المسؤولة عن علاج ابنها «ألكسندر» البالغ من العمر 8 سنوات، والذى كان يعاني من آلام شديدة ولم ينجح الأطباء في روسيا في تشخيص حالته، لتشتد الآلام على الطفل خلال إقامتهما في مدينة الغردقة لتذهب لأحد مستشفيات الغردقة وتنجح الطبيبة «روزاليا» في علاجه، لترتسم علامات السعادة على الأم التي قررت الإقامة في مدينة الغردقة حيث الأجواء الرائعة ونظافة المدينة والخدمات المتميزة وعلى رأسها الخدمة الطبية.

تانيا: الخدمات الطبية متقدمة في الغردقة

وأكدت السائحة سعادتها بإقامتها في الغردقة، ودعت أصدقاءها ومواطنيها عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك» بزيارة الغردقة، مؤكدة أن المدينة جميلة وجوها رائع وبها خدمات رائعة، وتقدم خدمة طبية متقدمة، كما نشرت صورة لابنها بعدما تماثل الشفاء من داخل أحد مستشفيات الغردقة ونصحت مواطنيها بالعلاج في الغردقة.

علاج الطفل الروسي بمستشفى بالغردقة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام التايه مدير المستشفى عن حالة الطفل «ألكسندر»، إنه كان يعاني من فيروس في الحلق وأثّر ذلك على مناعته، وبدأت تظهر مشكلات في الحلق وضعف المناعة وسوء التغذية، مشيرا في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الطفل خضع للعلاج لمدة 4 أيام واستجاب للعلاج وتماثل للشفاء.

وقال أحمد شوقي، المدير الإداري للمستشفى إن الأم أعربت عن سعادتها بعلاج ابنها في الغردقة، حيث خضع للعلاج أكثر من مرة في مستشفيات روسيا ولكن كان الألم يعود مرة أخرى، مضيفا أن الأطباء في الغردقة نجحوا في تشخيص السبب وراء حالة الطفل والذي أصيب بفيروس في الحلق أثر على مناعته وتم علاجه بفضل الله.