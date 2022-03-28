عبير صبري: صفعة ويل سميث لـ كروس روك «ضربة لكل المتنمرين»

علقت الفنانة عبير صبري، على خناقة الفنان ويل سميث والفنان الكوميدي كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، مشيرًة إلى أنها صفعة مستحقة لكل متنمر، وأنها تعبير عن عدم تقبل الإهانة، لكنها جاءت عنيفة.

عبير صبري تعلق على خناقة ويل سميث وكريس روك

نشرت عبير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لويل سميث وكريس روك من حفل الأوسكار، وعلقت عليها قائلة: «صفعه ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك على السخرية من شعر زوجته المريضة بالثعلبة، صفعة لكل المتنمرين».

وتابعت: «ربما كانت رد فعل عنيف من ويل سميث لكني أثق أن هذا القلم سيجعل كل متنمر يفكر كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته، وقلة إنسانيته في وجه الآخرين.. لم أحب الموقف لجميع الأطراف، لكن هذا الموقف علامة عدم تقبل الإهانة علنا، وردها علنا أيضًا».

ويل سميث يصفع كريس روك في حفل الأوسكار

كان الفنان ويل سميث قد صفع الفنان كريس روك، بعد سخرية الأخير من زوجته، بعد ظهورها في حفل توزيع الجوائز حليقة الشعر نتيجة معاناتها من المرض، وهو ما أثار كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام ويل بالاعتذار إلى الأكاديمية أثناء تلقيه جائزة أفضل ممثل عن فيلم «الملك ريتشارد».

عبير صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة عبير صبري في السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال دورها في مسلسل «يوتيرن»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز.