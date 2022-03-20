عبير صبري عن ريهام حجاج: ممثلة مجتهدة وأنا بحبها

قالت الفنانة عبير صبري، إن الفنانة ريهام حجاج، من النجمات اللاتي يتقن أداء أدوارهن، والتركيز في كل التفاصيل العمل الفني، خصوصًا وأنهما يتشاركان سويًا في مسلسل يوتيرن، المقرر لهما المنافسة به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد الذي يعود بعد غياب 12 عامًا من الختفاء من على شاشة التليفزيون، وعبير صبري، فادية عبدالغني، كريم قاسم، صفاء الطوخي، محمود حافظ، هشام عاشور، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل اجتماعي

وأضافت عبير صبري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ريهام حجاج، من الفنانات المجتهدات اللاتي يدرسن كل التفاصيل حتى لو كانت صغيرة، متابعة «مبسوطة إننا مع بعض في يويترن، وإن شاء الله نتمنى يحقق نسبة مشاهدات عالية، لأنه من المسلسلات المهمة في رمضان لطرحه عدة قضايا تمس كل بيت».

واستطردت بقولها «ريهام الحقيقة فنانة تحرص على دعم كل زملائها، وبالتالي تخلق جو عائلي بين فريق العمل داخل لوكيشن التصوير، ومن ثم الكواليس جميلة جدًا وفيها ذكريات حلوة، وأنا بحبها كممثلة، وبحب أدوارها وبيعجبني أداءها».

عودة توفيق عبدالحميد بعد 12 عامًا من الغياب

وأكدت على أن مشاركة الفنان القدير توفيق عبدالحميد في «يوتيرن» أمر هام وإضافة كبيرة للمسلسل ولدراما رمضان «فرحانين».

ومن المقرر عرض مسلسل يوتيرن على شاشة عدة قنوات منها ON، CBC، الحياة، المحور، القناة الأولى بالتليفزيون المصري، على منصة Watch it الإلكترونية.

تتلخص قصة مسلسل يوتيرن، حول فتاة تدعى يارا الكردي، تعمل ضابطة بحرية، وتتخلى عن وظيفتها وأحلامها من أجل زواجها، وتشتعل الأحداث مع الغيرة التي تدب في قلب زوجها تجاه ابن خالتها الشاب رغم تأكيدها له أنه بمثابة شقيقها، ويقع لها حادث يشكل مفاجأت فارقة في إطار من التشويق والإثارة.