كريس روك يرفض تقديم بلاغ ضد ويل سميث بعد صفعه على المسرح

رفض كريس روك تقديم بلاغ ضد ويل سميث، الذي قام بصفعه علنًا على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، اليوم، وذلك بعد ما ألقى الممثل الكوميدي مزحة عن جادا بينكيت سميث زوجة الممثل الحاصل على جائزة أوسكار، وذلك بعدما أعلنت شرطة لوس أنجلوس، أنها على علم بالواقعة، لكن «الشخص المتورط فيها رفض تقديم محضر للشرطة».

وأعربت الشرطة في لوس أنجلوس، في بيان، عن استعدادها للتحقيق في الواقعة بين كريس روك وويل سميث، مضيفة: «كيانات التحقيق في شرطة لوس أنجلوس على علم بحادث وقع بين شخصين خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، تضمنت الحادثة صفع شخص آخر، وقد رفض الشخص المعني تقديم تقرير للشرطة، إذا رغب الطرف المتورط في تقرير الشرطة في وقت لاحق، فستكون دائرة شرطة لوس أنجلوس متاحة لاستكمال تقرير التحقيق»، وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

القصة الكاملة للأزمة بين كريس روك وويل سميث

بدأت الأزمة بين كريس روك وويل سميث، عندما قام الأول بإلقاء دعابة خلال مشاركته في تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار، حول ظهور جادا بينكيت سميث حليقة الرأس، إذ أعلنت إصابتها بـ«الثعلبة» في وقت سابق من العام 2018، وهو ما أدى إلى غضب زوجها الذي اتجه إلى المسرح وصفع الممثل الكوميدي وسط حالة من الصدمة بين الحضور، وعندما عاد إلى مقعده قال له «ابقى اسم زوجتي خارج فمك اللعين».

ويل سميث مهدد بسحب جائزة أوسكار

واعتذر ويل سميث للأكاديمية خلال خطابه، عن فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، ولكنه لم يعتذر لـ«روك»، قائلا: «أريد أن اعتذر للأكاديمية، ولجميع زملائي المرشحين»، وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» في تقريرها، أن تلك الصفعة قد تهدد بسحب الجائزة من «سميث» باعتبار أن سلوكه يعتبر مخالفًا لقواعد السلوك التي أقرتها الأكاديمية.