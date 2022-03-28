أسعار فوانيس رمضان في السوق وأماكن الشراء.. تبدأ من 3 جنيهات

شهدت فوانيس رمضان خلال العام الجاري، استقرارا نسبيا في أسعارها، إذ تبدأ من 3 لـ 500 جنيه، حسب الحجم والشكل والماكينة المستخدمة في إصدار الأصوات المستوردة، فجميع الفوانيس الموجودة بكافة المحافظات محلية الصنع، بحسب تصريحات أسامة سعد جعفر، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال سابقا.

وأضاف رئيس الشعبة لـ«الوطن» أن عدد كبير من المستوردين صنعوا فوانيس رمضان من خلال الصناعات التجميعية، وذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في إبريل 2015، بمنع استيراد السلع ذات الطابع التراثي والشعبي ومنها الفوانيس، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات عالميا.

أسعار فوانيس رمضان

وعن أسعار الفوانيس المطروحة في الأسواق، قال رئيس الشعبة إن سعر الفانوس الميدالية الصغير يبدأ من 3 جنيهات، وفانوس بوجي يباع بسعر 200 جنيه، والفانوس على شكل روبرت يباع بسعر 65 جنيها، والفانوس الخشب الصغير يباع بـ15جنيها، والكبير يباع بسعر 150 جنيها، أما الفانوس الخيامة المصنوع من قماش صغير يباع بسعر 25 جنيها، والفانوس البلاستيك بسعر 35 جنيها.

والفانوس الخيامة الكبير المصنوع من القماش يباع بسعر 150 جنيها، والفانوس المعدن والمرصع بالزجاج يتراوح ما بين 150 لـ200 جنيه، والفانوس الكبير والمرصع بالخرز يباع بسعر 500 جنيه.

أماكن شراء فوانيس رمضان

ونصح أسامة جعفر، بشراء الفوانيس من السيدة زينب وحارة اليهود، وشارع الخيامية، ومنطقة الأزهر، مضيفا أن شهر مارس الجاري شهد طرح العديد من أشكال الفوانيس بخامات مختلفة، ومنها الأخشاب والخيامية والصاج والبلاستيك والخرز، منوها بأن الفانوس المجمع محليا أو الزجاج الشعبي يلقى اهتماما ملحوظا مع عدة دول عربية ومحليا، إذ زادت الحركة التجارية خلال تلك الفترة.