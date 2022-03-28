مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2022.. قراران تكميليان خلال ساعات

قالت مصادر حكومية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سيصدرا قرارين وزاريين تكميليين، عقب التنسيق بين الوزارتين، بشأن مواعيد الغلق خلال شهر رمضان، عقب تحديد اللجنة العليا لإدارة أزمات الأوبئة والجوائح الصحية، مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2022، إذ قررت «اللجنة» في اجتماعها أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحديد الثانية صباحا لغلق المحال والمطاعم والمقاهي في «الشهر الكريم».

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان 2022: في الثانية صباحا

أوضحت المصادر، أن الوزير المختص بشئون التنمية المحلية، مختص بإصدار أية ضوابط متعلقة بـ مواعيد الغلق الخاصة بالمقاهي والمحال العامة؛ حيث أنه يترأس هذا الملف في الحكومة المصرية، وتتولى المحليات متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات سواء التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء أو وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفتت المصادر، إلى أن إصدار وزير السياحة لقرار بشأن مواعيد الغلق، يأتي نظراً لإشراف الوزارة على بعض المحال السياحية، والمنشآت الموجودة داخل القرى السياحية والمناطق السياحية.

وشددت المصادر، على أنه سيتم استثناء عدداً من المنشآت والمحال من مواعيد الغلق، من بينها المنشآت التي تتناول الأغذية والأطعمة، والسوبر ماركت، والصيدليات، وغيرها من المنشآت نظراً لحاجة المواطنين لها، وحيوية استخدامها.

مراعاة شهر رمضان بما يتسق مع رغبة المواطنين في تناول السحور خارج المنازل

وذكر السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية له أمس، أن مد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهي حتى 2 صباحا، يأتي مراعاة لـ«عادات شهر رمضان المُعظم»، موضحا أن قرار اللجنة العليا للأزمات وإدارة الجوائح الصحية، يتسق مع رغبة المواطنين في تناول وجبات السحور خارج المنازل.

كانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والجوائح الصحية قد سمحت بإقامة موائد الرحمن، ومد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهي أمس حتى الثانية مساءً.