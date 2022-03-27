«الوزراء»: لدينا تخطيط مسبق للأزمات.. ومد فترة عمل المقاهي والمطاعم في رمضان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخطيط المسبق للأزمات يمكن الدولة المصرية من أن تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ واتخاذ الإجراءات الاستباقية، موضحًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا اجتمعت اليوم واتخذت بعض القرارات التخفيفية وتم إقرارها اليوم من اللجنة، ويأتي في مقدمتها السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة سواءً التي تتبع الفنادق أو القاعات المغلقة المنفصلة، وهذا الأمر كان ممنوعًا على مدار العامين الماضيين منذ انتشار الوباء، على أن يكون الفتح اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.

مد العمل بالمطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحًا

وأضاف «سعد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في بداية 1 أبريل سيتم السماح بإقامة الأفراح في القاعات الملحقة بالمساجد سواء بإقامة سرادق العزاءات أو الأفراح أو غيرها من الاحتفالات الخاصة، فضلًا عن تبكير العمل بالمواعيد الصيفية لإغلاق المحال مراعاة لظروف الشهر الكريم، وسيتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية ابتداءً من يوم 1 أبريل، ومد العمل بالمطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحًا، مراعاة للتقاليد والعادات المصرية في هذا الشهر الكريم.

الكثيرون يرغبون في تناول وجبات السحور خارج المنازل

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في تناول وجبات السحور خارج المنازل وهذه عادات وتقاليد خاصة بهم، لذلك تم مد فتح المطاعم والمقاهي حتى الساعة الثانية صباحًا.