رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح وحدة للعمليات وعناية مركزة خلال شهر

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على هامش استقباله للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، افتتاح ووحدات علاجية جديدة في المستشفى الجامعي، مع إعادة التأهيل لبعض المنشآت فيها.

افتتاح وحدات طبية جديدة

وقال «مندور»، إنه سيجري افتتاح وحدة العناية المركزة ووحدة العمليات الكبرى بنظام الكبسولات العالمية، وكذلك التعقيم المركزي وعمليات التوسعة والتطوير وإعادة التأهيل التي تجري داخل المستشفى الجامعي خلال شهر.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة بدأت فعلياً عملية التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات مجمع طبي متكامل، على مساحة 31 ألف متر، يخدم إقليم القناة وسيناء بعد تخصيص الأرض اللازمة له من محافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يتفقد ابتكارات الطلاب

وتفقد رئيس الجامعة ومحافظ الإسماعيلية الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بمقرها بالجامعة القديمة للتعرف على ابتكارات وإبداعات بعض الطلاب من المصرية الصينية والهندسة، إذ تضمنت الابتكارات روبوتًا لإطفاء الحرائق بنظام الاستشعار عن بعد، ومصنعًا ذكيًا يضم ثلاث أنظمة «خط إنتاج، نظام دخول أوتوماتيكي ونظام أمان»، وهي الابتكارات التي أشاد بها محافظ الإسماعيلية.