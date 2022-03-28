ابدء مشروعك لتغيير وبيع زيوت السيارات بـ 100 ألف جنيه

يواصل البنك المركزي، تنفيذ مبادرته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مالية 5% ويتم سداد القرض من 3 إلى 5 سنوات، وجرى تعميم المبادرة على جميع البنوك الحكومية لتنفيذها بالتنسيق بين وزارة المالية والصناعة والتجارة.

وفي نفس الوقت أعلن جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة الصناعة عن توفير فرصة عمل من خلال مشروع بيع الزيوت للسيارات ومشروع تجارة الزيوت فيسكو بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «كارجاس» المملوكة لوزارة البترول والخاص بتوزيع زيوت شركة BP العالمية والذي يهدف إلى فتح منافذ لتجارة زيوت السيارات وذلك من خلال تمويله من البنك الزراعي المصري.

وتتراوح قيمة القرض المالية بين 100 إلى 500 ألف جنيه ومدة السداد ثلاث سنوات بحد أقصى ومن يرغب في تنفيذ المشروع يجب التقدم لشركة كارجاس بدراسة جدوى استرشادية لمشروع تغيير وبيع زيوت السيارات.

رأس المال المشروع من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه

يجب اختيار مكان به عدد من السكان ويتواجد به السيارات لتوفير خدمة تغيير الزيوت لسيارتهم وتكون عدد العمالة من 5 إلى 10 أشخاص وتمويل البنك يتم دفع 80% من المبلغ رأس المال ويقدمها البنك الزراعي المصري بفائدة مالية قيمتها 5% ويتم سدادها بالتنسيق مع شركة كار جاس ويجب ألا تقل مساحة المحل عن 140 مترا.

المعدات والآلات المطلوبة

آلة ترشيح زيت لاستخدامها في ترشيح الزيت الجديد، الشحوم التي تستخدم في التزييت السيارات وزيوت محركات ذات جودة مرتفعة ومتناسبة مع درجات الحرارة، وكمبروسر هواء.