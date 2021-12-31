«الجيزة» تغلق مصنعا لغش زيوت السيارات والعلامات التجارية

ضبطت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، مصنعا لتعبئة زيوت محركات السيارات يستخدم زيوت ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات ومجهوله المصدر، ويستغل أسماء علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، بالإضافة إلى قيامه بإعادة تكرير الزيوت المستخدمة بالفعل وخلطها بمواد وتعبئتها وبيعها مجدداً، وذلك بنطاق منطقة عرب غمازة الكبرى بمركز ومدينة الصف.

حملات لضبط المخالفين وتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمديرية ومباحث التموين بشن حملات موسعه لضبط المخالفين وبتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمصانع والعلامات التجارية لحماية المستهلكين من أعمال التدليس والغش التجاري.

غلق وتشميع المنشأة المخالفة وخزانات التعبئة

وكشفت محافظة الجيزة، في البيان إلى قيام الأجهزة المختصة بغلق وتشميع المنشأة المخالفة وخزانات التعبئة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتحفظ علي معدات الإنتاج.

التحفظ على 19500 لتر زيت سيارات مجهولة المصدر

وقامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ علي 19500 لتر زيت سيارات مجهولة المصدر بالإضافة إلى 9 آلاف جركن فارغ لتعبئة الزيوت و 4 آلاف و500 كرتونة فارغة و5 آلاف استيكر لاصق لعلامات تجارية وخاتم المصنع وتواريخ الإنتاج فضلا عن ماكينتي تغليف وتكييس، بالإضافة إلي خزانات لزيوت مستخدمه بالفعل ويعاد تكريرها لتعبئتها وبيعها.

تطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين

وتواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حملاتها خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية فضلاً عن الامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك مع تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب.

شارك في الحملة مركز ومدينة الصف ومباحث التموين ومديرية التموين ممثله في إدارة تموين الصف ورئيس الرقابة والمفتشين بالإدارة.