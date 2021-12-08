محافظ المنيا يبحث مع «كارجاس» التوسع في محطات الغاز كوقود للسيارات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، المهندس حسانين محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى للسيارات «كارجاس»، وذلك لمتابعة خطة الشركة بالمحافظة والوقوف على آخر الأعمال التي يجري تنفيذها.

خطة لإحلال الغاز الطبيعي بدلا الوقود السائل للمركبات

وأكد المحافظ أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء في كافة القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعي كوقود للمركبات بدلاً من الوقود السائل، وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستدامة وتوفير الغاز الطبيعى كوقود نظيف و اقتصادي وآمن للمركبات.

تسهيل وصول المرافق اللازمة لتشغيل 7 محطات غاز

وتضمن اللقاء بحث ومناقشة أوجه الدعم والمساهمة المطلوبة من المحافظة لإنهاء تنفيذ الخطة القومية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود للسيارات، حيث وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل وصول المرافق اللازمة لتشغيل المحطات والبالغ عددها 7 محطات والتي تم الإنتهاء من أعمالها الإنشائية، بالإضافة إلي محطتي شلبي وملوي، اللتان تعملان، ليبلغ عدد المحطات 9 محطات موزعة على مراكز ومدن المحافظة، لخدمة أصحاب السيارات من أهالي المحافظة، وتحقيق أهداف الدولة في زيادة عدد المستفيدين بتلك الخدمة الحضارية.

وأعلن محافظ المنيا في وقت سابق عن تركيب 40 ماكينة صراف آلي (ATM)، للبريد المصري بقري المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الخدمات المالية كافة، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الرقمي، لمختلف فئات المجتمع أينما كانوا، خاصة بالقري والنجوع.