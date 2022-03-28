اعتماد مخططات قرى 3 مراكز في البحيرة لتنظيم أعمال البناء

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، من ضمنها المخطط التفصيلي لقرية «كوم حفين»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «كوم الفرج»، في نطاق مركز أبو المطامير.

كما تم اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية «القاهر»، التابعة للوحدة المحليه لقرية «الناصر»، بمركز أبو المطامير أيضاً، وكذلك خريطة المخطط التفصيلي لقرية «منشية المطران»، التابعة للوحدة المحليه لقرية «دسونس أم دينار»، في مركز دمنهور.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرى بمراكز أبو المطامير ودمنهور وكفر الدوار

وتم أيضاً اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية «المخايض»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «دسونس أم دينار»، في مركز دمنهور، والمخطط التفصيلي لقرية «منشية الإبراهيمية»، التابعة للوحدة المحلية لنفس القرية، وخريطة المخطط التفصيلي لمنطقة «منشية النصر 2»، بمركز كفر الدوار، والمخطط التفصيلي لمنطقة «امتداد المراكبية»، التابعة لمدينة كفر الدوار.

التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني

ومن جانبها، صرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح في محافظة البحيرة، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وأشارت «عبد المنعم» إلى أنه يجري كذلك التنسيق مع بعض الجهات السيادية، لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، عند اعتماد المخططات التفصيلية لمختلف القرى في نطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها أجهزة الدولة ومحافظة البحيرة، لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية، واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.