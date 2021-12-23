محافظ البحيرة يعتمد مخططات تفصيلية لعدد من القرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اعتماد خط تنظيم شارع «الرامي»، بمنطقة «زاوية فريج»، التابعة لمدينة كوم حمادة، كما تم اعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية «كنيسة أورين»، بدائرة مركز شبراخيت.

كما اعتمد محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لقرية «كفر أبو مندور»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «معنية»، بمركز إيتاى البارود، والمخطط التفصيلي لقرية «زهرة القبلية» وقرية «كفر سنطيس»، التابعتين للوحدة المحلية لقرية «دسونس أم دينار»، بدائرة مركز دمنهور، إضافة إلى المخطط التفصيلي لقرية «بيبان»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «الطود»، بمركز كوم حمادة.

مراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.

جاء ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية، واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

متابعة المنازل الآيلة للسقوط بمدن ومراكز البحيرة

وفي السياق ذاته، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن والمراكز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.