محافظ الجيزة يعتمد مخططات تفصيلية لإعادة البناء في 10 قرى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لـ 10 قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر، مؤكدًا أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

القرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية لها

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى «الشوبك الغربي، ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين، وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقي والأخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف».

وأضاف المحافظ، أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

الالتزام بالاشتراطات البنائية

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

قافلة علاجية وتنموية شامله لأهالي قرية أم خنان

فيما نظمت محافظة الجيزة قافلة علاجية وتنموية شامله لأهالي قرية أم خنان بمدينة الحوامدية بالتنسيق مع جامعة القاهرة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقري الأكثر احتياجًا.