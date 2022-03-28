أمير رمسيس مديرا لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته المقبلة.

وقال الفنان حسين فهمي في بيان: «أسعدنى جدا قبول صديقي العزيز أمير رمسيس، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لما له من خبري في هذا المجال، مع تمنياتي له بالنجاح».

أمير رمسيس: فخور بتكليفي بإدارة المهرجان

أعرب المخرج أمير رمسيس، بدوره، عن سعادته وفرخه بتوليه منصب مدير المهرجان، قائلا: «فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسئولية الكبيرة، وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن استمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان، الذي كان له دور رائد في تطويره، وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية».

يذكر أن، أمير رمسيس مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام، مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية المهمة، وحصل على العديد من الجوائز العربية، من بينها فيلم «يهود مصر»، الذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائي الدولي، هامبورج السينمائي وغيرها، فيلم «توقيت القاهرة»، الذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج ليالي عربية.

مهرجان القاهرة السينمائي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي

كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم «حظر تجول» بعرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية.

وعمل كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى، وانتهى مؤخرا من إخراج مسلسل «لون البحر» للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد، ومن المقرر عرضه قريبا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).