أمير رمسيس: «الجونة مش مهرجان للفساتين وهناك تدافع لمشاهدة الأفلام»

علق المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، على ما يتردد بأن مهرجان الجونة السينمائي ما هو إلا مهرجان للفساتين، قائلا: «بعد يومين من افتتاح المهرجان فيه تدافع على شباك التذاكر لمشاهدة الأفلام، وجاري التحضيرات لحضور محاضرة لأهم المخرجين في السينما الأمريكية ويحضرها 1500 شخص غدا، وبالتالي الجونة مش مهرجان للفساتين».

توسع في البرامج وشراكات جديدة في النسخة الخامسة

وأضاف «رمسيس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم السبت، أن هناك توسعا في البرامج وشراكات جديدة في النسخة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، واستحداث مسابقة لأفلام البيئة، وجائزة مقدمة لصناع السينما الشباب المصريين «جائزة خالد بشارة»، كما يوجد معرض يأخذ شكلا مختلفا وشراكة لدعم الأفلام العربية المهتمة بالطفل.

7 أفلام مصرية تشارك في المهرجان لأول مرة

وأوضح: «عدد المشاركة في المهرجان في دورته الحالية 76 فيلما، منهم 7 أفلام مصرية، وهذا رقم يحدث لأول مرة منذ النسخة الأولى للمهرجان، ولا يوجد دولة واحدة تقدم هذا العدد من الأفلام سوى فرنسا، ما يدل أن السينما المصرية في حالة خاصة للغاية هذا العام».

هناك صعوبة للحصول على الأفلام المميزة

وأكد: «أن هناك صعوبة للحصول على الأفلام المميزة، نظرا للتنافس ما بين المهرجانات، ومهرجان الجونة السينمائي قادر على خوض هذه المنافسة بشكل جيد والحصول على الأفلام التي نرغب بها، فهناك 6 أفلام من الجوائز الكبرى في مهرجان فينسيا الدولي».

«رمسيس»: عاوزين الممثلين الدوليين ييجوا المهرجان مش عشان مقابل مادي

ولفت «رمسيس» إلى أن كل عام ترتفع نسبة الأفلام العالمية المعروضة لأول مرة، كما يوجد أفلام عالمية دعمتها منصة الجونة منذ بداية رحلتها «عندنا تصميم بأن الصناع الدوليين أو الممثلين يبقوا جايين لإدراكهم لأهمية المهرجان وليس بمقابل مادي، المهرجان له اسمه اللي بيدفع الناس أنها تحضر».