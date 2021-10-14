أمير رمسيس: مهرجان الجونة يجذب أنظار الأفلام العالمية

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة، إن معايير اختيار الأفلام باتت أسهل مما كانت عليه في الدورة الخامسة للمهرجان، بعدما نجح في صناعة اسم قوى مع شركات التوزيع الدولية والمنتجين على حد السواء، «فيه رغبة وتهافت على عرض الأفلام في الجونة، وده سهل مهمتنا كتير».

رمسيس: المهرجان يحمل عروضا فنية عالمية

وأضاف «رمسيس»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أنه مع انطلاق الدورة الخامسة بات المهرجان ذات جرأة أكبر في اختيار الأفلام التي سيجري عرضها فيه، «بدأنا نكتشف أعمال جديدة، والمهرجان بقى بيحمل بصمته بعروض فنية عالمية تزيد كل دورة عن الأخرى، ومهرجان الجونة اكتشف الكثير من الأفلام إللي ظهرت لأول مرة».

وأوضح أن المهرجان سيضم 7 أفلام مصرية، والعام الجاري هو عام السينما المصرية بلا منازع، «بعد حصولنا على أسبوع النقاد بفيلم ريش بمهرجان كان، والفيلم القصير أميرة، أعتقد أن فيلم ليلة قمر 14 للمخرج هادي الباجوري سينال إعجاب الكثير من الجمهور».

تفاصيل إقامة المهرجان

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، ودرة، وليلى علوي، وأروى جودة، والفنانة بشرى.