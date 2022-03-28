اقتصادية قناة السويس: بدء تشغيل مصنع المستلزمات الطبية الأسبوع المقبل

علق المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «ميرسك» العالمية، بشأن مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن، موضحًا أنها خاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «نحاول جذب الأماكن التي تصنع فيها هذه المنتجات، ونقلها عن طرق خطوط أنابيب وتخزينها في ميناء السخنة أو ميناء بورسعيد، حتى يتم التداول عليها بعد ذلك، فيما يتعلق بالتوجهات العالمية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتزام دول العالم بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية»، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سيبدأ تشغيل مصنع للمستلزمات الطبية، وانتهى هذا المشروع بالكامل.

قمة المناخ في شرم الشيخ

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: «سنستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ، وبالتالي فإن لدينا زخم كبير من هذه المشروعات، ولدينا مجموعة كبيرة من الشركات العالمية المهتمة ببحث نشاط هذه المشروعات في مصر بصفة عامة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفة خاصة».

أهمية مذكرات التفاهم

وأكد: «نستهدف توقيع مجموعة من مذكرات التعاون، حتى تبدأ الشركات في الدراسات الهندسية والاقتصادية وتتفاعل مع المشروعات من خلال جهات مختلفة، حتى يكون لدينا خطة عمل تشغيلي في المؤتمر القادم في قمة المناخ، ما يؤهلنا إلى إبرام عقود وعقد ارتباطات ملزمة للأطراف كافة».

وأوضح، أن الهدف من المذكرة التي جرى توقيعها اليوم، الإثنين، والمذكرة الأخرى التي جرى توقيعها قبل 10 أيام، إضافة إلى مذكرتين هو تمكين الشركات العالمية من إجراء دراساتها وعقد ورش العمل بالتعاون مع المنطقة ومعاينة الأماكن التي ستشهد تنفيذ المشروعات، حتى تكون قابلة للتطبيق في أقرب فرصة.