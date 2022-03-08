«شاكر»: بدء الدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «Gurbuz Gonul»، مسؤول دعم الدول والشراكات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، والوفد المرافق له، لبحث سُبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في التحضير لمؤتمر الأطراف COP27.

وأشاد «شاكر»، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة، مؤكداً ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة في مختلف مجالات الطاقات المتجددة .

نشر استخدامات الطاقات المتجددة

وأكد الوزير الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات خلال عام 2023.

وأشاد مسؤول دعم الدول والشراكات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة معرباً عن رغبته في دعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها مؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر في مؤتمر الأطراف COP27 وأحياء كافة المبادرات التي تهتم بالطاقات المتجددة.

وأعرب عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء بمجال الهيدروجين الأخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمي كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.

بدء الدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، مؤكدا على الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية لنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 2400 ميجاوات.

وأعرب مسؤول دعم الدول والشراكات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27 بالتعاون مع الحكومة المصرية.

ويعكس الاجتماع مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالم والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الأطراف.