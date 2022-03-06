متحدث «الكهرباء»: اهتمام محلي وأجنبي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بمصر

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك، موضحًا أن هذا الأمر يأتي في زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة والاهتمام بمصدر الطاقة المستقبلي وهو الهيدروجين الأخضر.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc: «كعادة مصر، نضع الاستراتيجية طبقا للخطط والاستشارات العالمية والمدروسة ثم نبدأ التنفيذ، وبالتالي فإننا نتخذ خطوات إيجابية، وعلى مستوى الهيدروجين الأخضر فقد اتخذنا أكثر من خطوة، الأولى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الشركات الكبرى لدراسة الإنتاج والتصدير للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لمصر خلال السنوات المقبلة».

نشجع شركات القطاع الخاص على الدخول

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «نشجع شركات القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال وبخاصة الطاقة المتجددة»، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو وقود جديد يسعى العالم كله إلى اتخاذ إيجابية فيه، وهناك إقبال كبير من شركات القطاع الخاص ووكالات الاستثمار المحلية والأجنبية على أرض مصر.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر ليس هيدروجين فقط لكن بعض المركبات والمنتجات يتم تصنيعه منها مثل الأمونيا الخضراء، وهناك مشروع على أرض مصر يتم تنفيذه كمشروع تجريبي في إنشاء الأمونيا الخضراء.

الهيدروجين الأخضر يدخل في تصنيع الأمونيا الخضراء

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يدخل في تصنيع الأمونيا الخضراء كما يعتبر تخزينا للطاقة المتجددة ويمكن تصديره، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبي يستهدف وضع استراتيجية لمصر في المستقبل، مثل إنتاجه محليا واعتماد نسبته في مستقبل وغيرها من التفاصيل.