يحيى زكي: ننسق مع الشركات الأجنبية للاستثمار في الأمونيا الخضراء

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اليوم، جرى استضافة وفد أجنبي، لرؤية مصنع جديد سيعمل الفترة المقبلة، متخصص في صناعة الأدوية باستثمارات مصرية وتكنولوجية أجنبية كاملة، وسيكون منتج فاخر في المنطقة الاقتصادية، وزار كذلك الوفد الألماني مركز التدريب الخاص بشركة سينمس الألمانية، الذي سيكون من أكبر مراكز التدريب في أفريقيا والشرق الأوسط.

تعاقد مستمر مع الشركات

أضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن شركات كثيرة تقدمت من الأجل الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وجرى التوقيع مع شركة من النرويج، وسيتم توقع عقود أخرى الأسابيع المقبلة، ليصبح الإجمالي 5 شركات، تتعلق بالتعامل في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

عروض للاستثمار في مصر

ذكر رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك شركات أخرى تعمل على تقديم دراسات هندسية مالية من أجل الإطلاع عليها، للتوصل لعروض جادة قيمة، قبل انطلاق قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى وجود عروض من شركات مختلفة، ستعمل على الاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.

تحالف عالمي مصري لإنشاء مشاريع بالقناة

وأوضح زكي، أن العروض ضمت شركات عدة متخصصة في مجال مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسيجرِ التنسيق بين تحالف عالمي ومصر، وتلقت الهيئة عروض لإقامة مشاريع داخل منطقة السخنة المتكاملة، ومنطقة شرق بورسعيد.