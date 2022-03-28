«الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة الكشف وعلاج أورام الكبد: كلها بالمجان

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن حملة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم العاملين في وزارة الصحة والسكان بتنفيذها بشكل دقيق.

وأكد أن هناك مبادرة جديدة في الوزارة من أجل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في الكبد، وتكمن أهميتها في أننا نتلقى العلاج في مراحل متقدمة، «بنحاول نكشف عن الأورام ونقسم الناس المصابين للأشخاص الذين من الممكن أن يتم علاجهم في مراحل مبكرة، والأشخاص ذو مراحل متأخرة».

نسبة النجاح في العلاج بالمراحل المبكرة عالية للغاية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن نسبة النجاح في العلاج بالمراحل المبكرة عالية للغاية، أكثر من أننا ننتظر ونصل لمراحل متأخرة، وينتهي الأمر أن نكون في حاجة لزراعات كبد أو غيره، أو تلقي علاجات لا ترقى أن تكون شافية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات المتميزة للغاية على مستوى العالم في توفير الأدوية التي تستهدف الأورام السرطانية باختلاف درجاتها في الكبد، واستطاعت الوزارة الحصول على سعر جيد.

اكتفاء لكل المواطنين الذين يعانون من هذا المرض

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إلى أنه بهذا الأمر نستطيع أن نقوم بعمل اكتفاء لكل المواطنين الذين يعانون من هذا المرض، سواء تم كشف إصابتهم بشكل مبكر أو في مراحل تستطيع العلاج وتأي بنتيجة، «كل ده مجاني سواء الكشف المبكر أو حتى العلاج المبكر، كل ده مجاني الحمد لله على نفقة الوزارة».