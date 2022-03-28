«الصحة»: قد نصل لتطعيم 70% من المواطنين في نصف العام الجاري

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه إذا سارت منظومة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» على نفس المعدلات المتسارعة الآن، نتوقع أن نصل لنسبة تطعيم 70% من المواطنين قبل بداية النصف الثاني من العام الحالي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون».

رفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح من 50% إلى كامل الطاقة الاستيعابية

وأضاف «عبد الغفار»، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح من 50% إلى كامل الطاقة الاستيعابية بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك المسافات تصل لمتر في القاعات المغلقة، «وبعد عامين من الجائحة الآن نؤكد على أهمية التطعيم حيث يقلل شدة المرض والحاجة لدخول المستشفيات، وحاليا أصبح سلوك الناس هو مقياس لتوقعات نسبة الإصابات».

الملف الخاص بالتسعير من قبل التجار له أثر على الشارع المصري

فيما ذكرت الإعلامية لميس الحديدي، أن شكاوى المواطنين كثيرة فيما يخص قيام التجار في القطاعات المختلفة بتخزين السلع لإعادة تسعيرها بعد الإجراءات الاقتصادية إثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، « الملف الخاص بالتسعير من قبل التجار له أثر على الشارع المصري، يعني لو مثلا واحد حاجز عربية أو جهاز كهربائي بيروح عشان يستلمه يقوله معلش السعر اتغير ومش هينفع نبيع بالسعر القديم».

مناشدة لجهاز حماية المستهلك

وأضافت «الحديدي»، أن التاجر يُعيد حساباته وفقًا لدورة رأس المال والأسعار المتغيرة، « لكن في المقابل لا يصح تخزين السلعة اللي أنا حجزتها مسبقًا وتغليها على الحاجز»، موجهه حديثها لجهاز حماية المستهلك، قائلة: «محتاجينكم الفترة دي تبقوا معانا في السوق لحماية المواطنين، لان المواطن مش هيقدر لوحده يعمل ده، ولا هيقدر يواجه هذا الكم من التجار، ولا هذا الكم من إحجام التجار عن البيع بحجة التسعير الجديد».