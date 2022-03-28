سكاي نيوز: مالك تشيلسي عانى من أعراض تسمم بسبب «الكيماوي»

قالت شبكة «سكاي نيوز» إن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، بدت عليه أعراض التسمم، مشيرة إلى أنه رفقة مفاوضي السلام الأوكرانيين كانوا ضحايا لحادثة تسمم في وقت سابق من هذا الشهر، يشتبه أنها بسبب أسلحة كيماوية.

أبراموفيتش فقد بصره

وذكر مراسل صحيفة الجارديان البريطانية أن أبراموفيتش فقد بصره لعدة ساعات وتعين علاجه في تركيا.

وأكد مصدر لشبكة سكاي نيوز أن الأعراض التي ظهرت على أبراموفيتش ومفاوضي السلام الأوكرانيين تضمنت احمرار العين وألما مستمرا وتقشر الجلد على أيديهم ووجوههم، مشيرًا إلى أن مالك نادي تشيلسي بخير ويواصل العمل في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، قال موقع «بيلينج كات» الاستقصائي إن جرعة ونوع السم غير كاف على الأرجح للتسبب في أضرار تهدد الحياة وعلى الأرجح كان القصد منه هو التخويف.

وكتب الموقع على الحساب الخاص به على تويتر: «يمكن لبيلنجكات أن يؤكد أن ثلاثة من أعضاء الوفد الذين حضروا محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ليلة 3 إلى 4 مارس 2022 عانوا من أعراض تتفق مع التسمم بالأسلحة الكيماوية، وكان من بين الضحايا رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش».

وبحسب ما ورد سافر السيد أبراموفيتش بين موسكو وكييف خلال عدة جولات من المفاوضات وسط الحرب.

وفي سلسلة تغريدات، أضاف بيلنجكات مزيدًا من التفاصيل قائلاً: «شارك أبراموفيتش مع رجل أعمال روسي آخر في المفاوضات جنبًا إلى جنب مع النائب الأوكراني رستم أوميروف».

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أبراموفيتش واثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني ظهرت عليهم أعراض شملت احمرار العينين ، وألما مستمرا، وتقشير الجلد على وجوههم وأيديهم، وأضافت أن الظروف الصحية للثلاثي ، بمن فيهم السياسي رستم أوميروف، تحسنت منذ ذلك الحين وحياتهم ليست في خطر.