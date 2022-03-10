بريطانيا تفرض عقوبات على مالك نادي تشيلسي و6 رجال أعمال روس

ضمت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي و6 رجال أعمال آخرين إلى قائمة العقوبات التي تفرضها كعقاب لموسكو على العملية العسكرية الواسعة في أوكرانيا، والتي بدأت فجر الخميس 24 فبراير وتتواصل للأسبوع الثالث على التوالي.

وتواجه روسيا منذ بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا سلسلة من العقوبات الاقتصادية، تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، أبرزها قرار أمريكي قبل يومين يحظر واردات النفط الروسي.

تفاصيل العقوبات على مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش

وأوضحت الحكومة البريطانية أنها فرضت عقوبات على 7 رجال أعمال روس، من الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، كإجراء عقابي بسبب حرب أوكرانيا، وعلى رأسهم رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، وفق ما نقل موقع «بي بي سي عربي».

وذكرت لندن أنها قررت تجميد كل ممتلكات رومان أبراموفيتش، وكذلك حظر التعامل المالي معه على الأفراد والشركات، إلى جانب حظر السفر والتنقل.

وكانت روسيا قالت إنها وضعت خطة للتعامل مع العقوبات الاقتصادية الغربية، والتي تقول إنها تعتاد عليها منذ أكثر من 100 عام، لكن العقوبات هذه المرة تبدو غير مسبوقة.

العقوبات البريطانية تشمل رئيس شركة روسنفت

كما شملت العقوبات، كذلك رئيس شركة روسنفت، إيجور سيتشين، ورجل الأعمال البارز أوليج ديريباسكا، حيث اتخذت ضدهما الإجراءات نفسها، التي جرى اتخاذها ضد رومان أبراموفيتش.

تشيلسي يواصل النشاط الرياضي

وبشأن موقف نادي تشيلسي من المشاركات الرياضية، قالت الحكومة البريطانية إن النادي يمكنه مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى رغم فرض العقوبات على مالكه الروسي.

وأكد البيان أن ترخيص النادي سيبقى قيد المراجعة المستمرة، وأنه سيتم العمل من قبل الحكومة البريطانية عن كثب مع سلطات كرة القدم في هذا الملف.