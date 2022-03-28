سمير كمونة: كيروش لن يغير خطة مصر أمام السنغال

قال سمير كمونة، نجم نادي الأهلي الأسبق، إنه يتمنى لمنتخب مصر الفوز غدا في مباراته أمام السنغال المؤهلة لكأس العالم بقطر، مبينا أن الجمهور يثق في لاعبي الفراعنة ومدربهم كارلوس كيروش من أجل التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي.

تغيير قلب الدفاع لمنتخب مصر

وأضاف «كمونة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه في ظل غياب اللاعبين محمود حمدي الونش ومحمد عبد المنعم سيتم تغيير قلب الدفاع لمنتخب مصر ولكن المدرب يميل للعب بخطة ثابتة ويغير عند حدوث إصابات أو أمر طارئ.

ضرورة الموازنة بين الدفاع والهجوم

وأوضح نجم منتخب مصر السابق، أنه يجب الموازنة بين الدفاع والهجوم في مباراة السنغال غدا في داكار لأن المنافس بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة ومستواهم الاحترافي عال، مؤكدا أن المباراة ستكون أصعب من المباراة التي وقعت في مصر بسبب الضغط الجماهيري السنغالي، مشيرًا إلى ان منتخب السنغال هو أحسن منتخب موجود في أفريقيا حاليا، بما فيه من لاعبين محترفين في كل المستويات الأوروبية.

فوز منتخب مصر في القاهرة

وفاز منتخب مصر الجمعة الماضي على منتخب السنغال بهدف نظيف في استاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب المصيرية لتحديد الفريق الإفريقي الذي سيصعد بطولة كأس العالم التي ستقام لأول مرة في قطر.