أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 29-3-2022

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الخضروات المختلفة في الأسواق بشكل يومي، لأهميتها في كل بيت مصري فهي تمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها، وتسعى ربات البيوت لتخزين أنواع مختلفة من الخضروات بكمية مناسبة استعداد لشهر رمضان الكريم.

ووفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق نستعرض أسعار الخضروات مثل البصل والطماطم والثوم والقلقاس والجزر وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الملوخية يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، كما سعر سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 3 و6 جنيهات، أما البسلة سجلت سعر يتراوح بين 3.5 و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان بين 7 و10 جنيهات، أما الخيار وصل سعر الكيلو منه إلى 10 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق، اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الحالي.

سعر كيلو الليمون في الأسواق

تراوح الكيلو من الليمون بين 15 و20 جنيهًا للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الجزر، 5 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السبانخ بين 4 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الثوم بين 10 حتى 20 جنيها للكيلو الواحد، وهو من أهم الخضروات التي يهتم المواطنون بسعرها في الوقت الحالي إذ أنه موسم شراء الثوم.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، أما الفلفل الأخضر الحامي البلدي تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، و تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، كما سجل سعر الكيلو من ورق العنب نحو 30 جنيهًا، اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الحالي.