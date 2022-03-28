أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 28-3-2022

تفاوت أسعار السلع الاستهلاكية من منطقة لأخرى يدفع الكثيرين، وتحديدًا السيدات، للبحث عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا لمعرفة السعر الحقيقي بعيدًا عن تلاعب التجار، ومع اقتراب شهر رمصان يسعى الكثيرون لتخزين الخضار بكميات مناسبة، ولذلك تزداد عمليات الشراء والإقبال على السلع.

أسعار الخضروات في الأسواق

وفيما يلي تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 28 مارس، وفق جولة «الوطن» الصباحية لمتابعة أسعار الخضروات، حرصا من الجريدة على توفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، وجاءت كالتالي:

- تراوح سعر الكيلو من القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق المختلفة لقيمة تراوحت بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان بين 7 و10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيلو من البسلة قيمة تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات.

- شهد سعر الكيلو من الخيار استقرارا اليوم وصل قيمته إلى 10 جنيهات.

- تراوح الكيلو من الليمون بين 15 و20 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سجل سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر.

- سعر كيلو الجزر، وصل إلى 5 جنيهات.

- بلغ أيضا سعر الكيلو من البطاطا قيمة تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- وصل سعر السبانخ إلى قيمة تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

سعر كيلو الثوم 25 جنيها

- تراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من ورق العنب نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من الثوم إلى 25 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الملوخية قيمة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.