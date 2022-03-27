أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 27-3-2022

ينشغل المواطنون في الوقت الحالي بحركة الأسعار في الأسواق؛ تزامنا مع قرب شهر رمضان الذي يفصلنا عنه أسبوع، إذ تحرص الكثير من السيدات وربات البيوت تحديدًا على تخزين بعض الخضروات وتتابع بشكل يومي أسعار الخضروات، إذ أنه لا يمكن استبدالها بشيء آخر في إعداد الوجبات، كما أنه لا تخلو أي وجبة صحية من الخضروات.

أسعار الخضروات في الأسواق

وتقدم بوابة «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 27 مارس، وفق جولة «الوطن» الصباحية لمتابعة أسعار الخضروات، حرصا من الجريدة على توفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، وجاءت كالتالي:

- شهد سعر الكيلو من الخيار استقرارا اليوم وصل قيمته إلى 10 جنيهات.

- تراوح الكيلو من الليمون بين 15 و20 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سجل سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر.

- سعر كيلو الجزر، وصل إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- وصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق المختلفة لقيمة تراوحت بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان بين 7 و10 جنيهات.

- بلغ سعر الكيلو من البسلة قيمة تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات.

- بلغ أيضا سعر الكيلو من البطاطا قيمة تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من ورق العنب نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو من الثوم إلى 25 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الملوخية قيمة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

- وصل سعر السبانخ إلى قيمة تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.