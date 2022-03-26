أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 26-3-2022

كلما اقترب شهر رمضان الكريم، كلما ازداد بجث المواطنين عن أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا أسعار الخضروات إذ أنه لا يمكن استبدالها بشيء آخر في إعداد الوجبات، كما أنه لا تخلو أي وجبة صحية من الخضروات، فهناك عدد من الأنواع المختلفة التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات كثيرة.

أسعار الخضروات في الأسواق

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير وتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم السبت الموافق 26 مارس، وفق جولة «الوطن» الصباحية لمتابعة أسعار الخضروات، والتي جاءت كالتالي:

- وصل سعر الكيلو من الطماطم في الأسواق المختلفة لقيمة تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الكيلو من الخيار قيمة وصلت إلى 10 جنيهات.

- سعر الكيلو من الليمون، فوصل إلى قيمة تراوحت بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر.

- سعر كيلو الجزر، وصل إلى 5 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من القلقاس لقيمة تتراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

- سعر الباذنجان، سجل الكيلو منه قيمة تراوحت بين 7 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الملوخية قيمة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

- وصل سعر السبانخ إلى قيمة تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي الأخضر، وصل إلى قيمة تراوحت بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي سعر يتراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

- بلغ سعر الكيلو من البسلة قيمة تراوحت بين 3.5 و5 جنيهات.

- بلغ أيضا سعر الكيلو من البطاطا قيمة تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من ورق العنب قيمة 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الثوم إلى قيمة 10 جنيهات وصولا إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد.