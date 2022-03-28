رئيس «شباب النواب»: المنتخب قادر على تجاوز السنغال والتأهل للمونديال

طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لاعبي المنتخب القومي لكرة القدم، ببذل المزيد من الجهد والعطاء، خلال مباراتهم غدا، في دور الإياب مع منتخب السنغال، لحجز مقعد في مونديال الدوحة 2022.

منتخب مصر

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات للصحفيين، إن المنتخب الوطني قادر على تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة المقبلة، مؤكدا أن اللاعبين لديهم حافز معنوي كبير، لتحقيق حلم الصعود للمونديال.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أنه لدية ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب، وقدرتهم على تخطي المباراة المقبلة، رغم قوة المنافس، مطالبا الجماهير المصرية، بالوقوف خلف الفريق ومساندته أيا كانت النتيجة.

ووجه رسالة للاعبي المنتخب قائلا: «افعلوها يا أبطال فأنتم عودتمونا دائما التغلب على الصعاب».

كأس العالم

وأشار إلى أن المعدن الحقيقي للاعب المصري، يظهر في المباريات الكبرى، إذ يؤدون بروح قتالية عالية، ويقدمون أداء قويا، مؤكدا أن الصعود لكأس العالم فرصة لا تتكرر، إلا كل 4 سنوات، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى المونديال.

يذكر أن المنتخب المصري، فاز على نظيره السنغالي في المباراة التي جمعتهما الجمعةً الماضي، فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، ويخوض مباراة الإياب غدا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.