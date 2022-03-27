صلاح عبدالله يدعم المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال: يا رب تسجلوا الفرحة

حرص الفنان صلاح عبد الله على تقديم الدعم إلى لاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة السنغال في دور إياب المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

صلاح عبد الله يدعم المنتخب الوطني

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر» صورة للاعبي المنتخب في الطائرة أثناء توجههم إلى السنغال وعلق عليها قائلا: «الأبطال إلى السنغال.. يا رب نفس البسمة وإنتوا راجعين يا ولادنا.. وتسجلوا الفرحة في مرمى قلب بلدنا».

وكان الفنان صلاح عبد الله علق على تغريدة الفنان محمد هنيدي التي يرد بها على منشور رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي نفى من خلالها توزيعه الأموال أثناء حضوره مباراة مصر والسنغال في دور الذهاب والتي أقيمت الجمعة الماضية.

«عبد الله» يرد على هنيدي

وكتب نجيب ساويرس: «اللى كان نفسه إنى أكون بوزع فلوس فى الماتش.. يخش ينام ويحلم تاني.. أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللى بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا»، ليرد عليه «هنيدي»: «انتقدناك عشان كنا فاكرينك بترمي فلوس دلوقتي هننتقدك أكتر عشان ماطلعتش فلوس».

بينما علق الفنان صلاح عبد الله قائلًا: «كنت بفكر في رد يضحك وبعد ردك وقف الرد في زوري ههههه حبيبي يا محمد».

صلاح عبد الله يشارك في مسلسل «دايما عامر»

وفي سياق آخر يشارك «عبد الله» في السباق الرمضاني المقبل 2022 من خلال دوره في مسلسل «دايما عامر» بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، لمى كتكت، محمد محمود، أسما إبراهيم، أحمد الشامي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهواري.